Το μήνυμα του Τραμπ για την τρομοκρατική επίθεση στο Λούβρο

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ έγραψε σήμερα στο Twitter πως η Γαλλία είναι «και πάλι με τεντωμένα νεύρα» μετά την επίθεση σε περίπολο στρατιωτικών στην είσοδο του μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι.

«Άλλος ένας ριζοσπάστης ισλαμιστής τρομοκράτης επιτέθηκε μόλις στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Οι τουρίστες τέθηκαν υπό περιορισμό», έγραψε ο Τραμπ. «Η Γαλλία είναι και πάλι με τεντωμένα νεύρα. ΗΠΑ φερθείτε έξυπνα».

A new radical Islamic terrorist has just attacked in Louvre Museum in Paris. Tourists were locked down. France on edge again. GET SMART U.S.