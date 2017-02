Κίνα: Κόλαση φωτιάς σε κέντρο μασάζ με 18 νεκρούς (vid)

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν από φωτιά που ξέσπασε σε ινστιτούτο μασάζ στην ανατολική Κίνα, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι τοπική ώρα στο κέντρο για μασάζ ποδιών στην Τιαντάι της παράκτιας επαρχίας Ζεζιάνγκ στα ανατολικά της Κίνας, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Στο επίσημο μικρομπλόγκ της η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι τουλάχιστον 18 είναι οι νεκροί χωρίς να αναφερθεί σε άλλες λεπτομέρειες.

Δείτε το βίντεο!

#BREAKING At least 18 dead, 2 injured after fire broke out Sunday in foot spa in China's Zhejiang Province pic.twitter.com/d1OQi06TMj