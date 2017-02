Σπαρακτικές εικόνες: Μυστήριο με 400 φάλαινες που βρέθηκαν να ξεψυχούν στη Νέα Ζηλανδία (Pics+Vid)

Σύμφωνα με τις Αρχές, είναι η τρίτη φορά που εξοκείλουν τόσο πολλές φάλαινες στη Νέα Ζηλανδία, όπου το συμβάν αυτό είναι σχετικά συχνό.

Συνολικά 416 φάλαινες-πιλότοι ξεβράστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή (10/2) στην ακτή του Φέργουελ Σπιτ στην περιοχή του Γκόλντεν Μπέι, στο βόρειο άκρο του Νότιου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας.

Περίπου το 70% από αυτές είναι νεκρές και τα μέλη των σωστικών συνεργείων προσπαθούν να ωθήσουν αυτές που ζουν στα βαθιά. Ωστόσο οι πιθανότητες επιτυχίας που έχουν οι προσπάθειες αυτές δείχνουν να είναι ελάχιστες.

«Δεδομένου του αριθμού των φαλαινών που είναι ήδη νεκρές, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η κατάσταση της υγείας αυτών που εξακολουθούν να ζουν είναι πολύ κακή», δήλωσε στον ραδιοσταθμό Radio New Zealand ο Άντριου Λαμέισον, περιφερειακός διευθυντής της υπηρεσίας προστασίας του περιβάλλοντος. «Άρα προετοιμαζόμαστε για πολύ δραματικές στιγμές», πρόσθεσε.

Οι νεκρές φάλαινες μέσα στο νερό είναι τόσο πολλές που οι εθελοντές δυσκολεύονται πάρα πολύ να οδηγήσουν αυτές που εξακολουθούν να ζουν προς τα ανοιχτά, εξήγησε παράλληλα ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής στο AFP. «Οι νεκρές φάλαινες που πλέουν στα ρηχά εμποδίζουν το δρόμο των υπολοίπων προς τα ανοιχτά», πρόσθεσε.

#FAREWELLSPIT - DOC has put out an urgent call for volunteers to help with the beached whales at Farewell Spit https://t.co/FUhesX9Fy2 pic.twitter.com/uA6nsrTYuk

Ωστόσο οι εθελοντές κατάφεραν να ξαναοδηγήσουν προς τα ανοιχτά την πλειονότητα των φαλαινών που εξακολουθούν να ζουν και έχουν σχηματίσει μια ανθρώπινη αλυσίδα για να τις εμποδίσουν να ξαναβγούν στην ακτή. «Ελπίζουμε ότι το ρεύμα θα τις πάρει προς τα μέσα και ότι αυτές θα το ακολουθήσουν», κατέληξε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Τα πιο σημαντικά περιστατικά αυτού του είδους που έχουν καταγραφεί ποτέ ήταν το 1918, όταν περίπου χίλιες φάλαινες είχαν ξεβραστεί στα Νησιά Τσάταμ και το 1985, όταν 450 φάλαινες είχαν εξοκείλει στο Όκλαντ.

*stranding update* Some whales have re-stranded are being kept cool calm and comfortable by our medics and members of the public.