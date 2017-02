Συλλήψεις και δακρυγόνα σε επεισόδια στην Άγκυρα (pics+vid)

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 12 ανθρώπους και έριξε δακρυγόνα για να διαλύσει ένα πλήθος εκατοντάδων άλλων που διαμαρτύρονταν έξω από το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας για την απόλυση δεκάδων καθηγητών, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και αστυνομικές πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Περίπου 1.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και πανεπιστημιακοί, προσπάθησαν να συγκεντρωθούν στον χώρο του πανεπιστημίου σήμερα, ορισμένοι μέσα και άλλοι στους γύρω δρόμους, όμως οι αστυνομικοί απέκλεισαν την είσοδο και άνοιξαν πυρ με πλαστικές σφαίρες ενώ εκτόξευσαν και δακρυγόνα.

Στην Τουρκία έχουν απολυθεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα περισσότεροι από 125.000 άνθρωποι ενώ επισήμως έχουν συλληφθεί 40.000 μετά την απόπειρα ανατροπής του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Άγκυρα κατηγορεί τον Τούρκο, αυτοεξόριστο στις ΗΠΑ ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν και το δίκτυό του ότι ενορχήστρωσαν το πραξικόπημα. Ο Γκιουλέν αρνείται κάθε ανάμιξή του.

Μικρές ομάδες διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το πανεπιστήμιο στην τουρκική πρωτεύουσα φώναζαν συνθήματα κατά του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) όπως «το AKP θα λογοδοτήσει» και «πλάι-πλάι κατά του φασισμού» ενώ ξέσπασαν και μικροεπεισόδια καθώς οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τους απομακρύνουν από τις εισόδους του πανεπιστημίου.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στη Gallery του Newsbomb.gr

[Shocking Vid] Protesters at Ankara University are being attacked by the police force. pic.twitter.com/b48Acle3do