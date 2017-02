Τραμπ: «Σκανδαλώδης» η απόφαση του εφετείου για το αντιμεταναστευτικό διάταγμα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σήμερα «σκανδαλώδη» την «απόφαση» που έλαβε το εφετείο του Σαν Φρανσίσκο χθες, με την οποία προβλέπεται να παραμείνει σε ισχύ η αναστολή του αμφιλεγόμενου αντιμεταναστευτικού του διατάγματος. «Μια σκανδαλώδης απόφαση!» ήταν το tweet που ανήρτησε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

LAWFARE: "Remarkably, in the entire opinion, the panel did not bother even to cite this (the) statute." A disgraceful decision!