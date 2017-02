Grammy: H Adele ήταν η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς - Γιατί έβρισε πάνω στην σκηνή;

Με πέντε Grammy, η Adele είναι η πρώτη καλλιτέχνις που αποσπά τα βραβεία του καλύτερου άλμπουμ, ηχογράφησης και τραγουδιού της χρονιάς για δεύτερη φορά.

Ο David Bowie τιμήθηκε post mortem με πέντε Grammy, περισσότερα από όσα είχε εξασφαλίσει εν ζωή, για τον δίσκο-παρακαταθήκη «Blackstar».

Η Adele τίμησε με ταπεινοφροσύνη το άλλο μεγάλο φαβορί της βραδιάς, την σουπερστάρ της ποπ Beyonce.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο για την ηχογράφηση της χρονιάς για το «Hello»,η Adele απευθύνθηκε στο είδωλό της. «Βασίλισσα Bey, σε λατρεύω. Συγκινείς την καρδιά μου κάθε μέρα... θέλω να είσαι η μαμά μου», είπε απευθυνόμενη στη Beyonce, έγκυο σε δίδυμα. Και η αίθουσα ξέσπασε σε γέλια.

Στην αίθουσα Τύπου χαρακτήρισε το άλμπουμ της ανταγωνίστριάς της «μνημειώδες», δήλωσε ότι το «Lemonade» είναι γι΄αυτήν το άλμπουμ της χρονιάς και αναρωτήθηκε για τη Beyonce: «τι πρέπει να κάνει λοιπόν για να κερδίσει το βραβείο του καλύτερου άλμπουμ της χρονιάς;».

Μάλιστα, η Adele δεν αρκέστηκε σε αυτό το συγκινητικό λόγο, αλλά στη συνέχεια έσπασε το βραβείο της στην μέση και έδωσε το μισό στην Beyonce!

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η βασίλισσα της μελαγχολικής μπαλάντας έπεσε θύμα τεχνικών προβλημάτων. Δεν δίστασε να διακόψει στη μέση το τραγούδι στη μνήμη του George Michael για να το ξαναπάει από την αρχή, σε μία συγκλονιστική εκτέλεση που σήκωσε όρθια την αίθουσα. Μάλιστα άρχισε τα «γαλλικά« προς τους παραγωγούς, οι οποίοι έκοψαν τον ήχο προκειμένου να γλυτώσουν τα χειρότερα.

Όταν ο ήχος επανήλθε, η διάσημη τραγουδίστρια είπε: «Το ξέρω ότι είμαστε σε ζωντανή μετάδοση. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να περάσω πάλι τα περσινά (σ.σ.: και στην τελετή του 2016 είχε αντιμετωπίσει προβλήματα με τον ήχο). Ζητώ συγγνώμη που έβρισα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ξανά;».

Το άλμπουμ «25», νοσταλγική συλλογή για τους περασμένους έρωτες, με το «Hello», αλλά και το «Send my love (to your new lover»), ανακηρύχθηκε καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς, σε μία επανάληψη του θριάμβου της το 2012 με το «21».

Ωδή στη μητρότητα

«Πριν από πέντε χρόνια ήμουν εδώ, ήμουν έγκυος αλλά δεν το ήξερα...Μέσα από τις εγκυμοσύνες μου και αφού έγινα μητέρα έχασα κάτι από μένα. Αγωνίζομαι ακόμη με το γεγονός ότι είμαι μητέρα. Είναι πραγματικά δύσκολο», ομολόγησε.

Ενώ, και πάλι σε προσωπικό τόνο και απευθυνόμενη στον μάνατζέρ της, είπε: «Σ΄αγαπώ, όπως θα αγαπούσα τον πατέρα μου, αλλά δεν αγαπώ τον πατέρα μου».

Νωρίτερα, η Beyonce συγκλόνισε το κοινό με μία εμφάνιση ύμνο στη μητρότητα, όπου αποκάλυψε για πρώτη φορά μπροστά στις κάμερες την φουσκωμένη κοιλιά της. Στην αρχή εμφανίσθηκε φορώντας ένα μπικίνι φτιαγμένο από χρυσές αλυσίδες και στην συνέχεια με χρυσό φόρεμα και χρυσό στεφάνι στα μαλλιά, κάτι μεταξύ αφρικανικής και ινδικής θεότητας, για να ερμηνεύσει το «Love Drought» και το«Sandcastles».

Η σταρ που έχει βραβευθεί με 20 Grammy έφυγε χθες με άλλα δύο: για το καλύτερο video-clip για το «Formation» και το καλύτερο urban album.

Ο Chance The Rapper, ο 23χρονος τραγουδιστής hip hop από το Σικάγο, βραβεύθηκε ως Αποκάλυψη της Χρονιάς και για το Καλύτερο Αλμπουμ Ραπ της χρονιάς.

Τιμώντας τη μνήμη του θρύλου της jazz και της soul Al Jarreau, που πέθανε χθες, ο τραγουδιστής Gregory Porter δήλωσε ότι «η jazz είναι η μουσική της ελευθερίας και ο Αλ ήταν η ενσάρκωσή της».