Τραμπ: Παραλογισμός οι κατηγορίες για ρωσικές διασυνδέσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά σήμερα κάθε «διασύνδεσή» του με τη Ρωσία μετά την παραίτηση του στενού συμβούλου του Μάικλ Φλιν, αλλά και το νέο δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times σύμφωνα με το οποίο μέλη του προεκλογικού επιτελείου του ήταν σε επαφή με στελέχη των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

«Αυτή η ιστορία των ρωσικών διασυνδέσεων είναι ένας παραλογισμός, είναι απλώς μια προσπάθεια συγκάλυψης των πολλών λαθών που διέπραξε η ηττημένη προεκλογική εκστρατεία της Χίλαρι Κλίντον» ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter.

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign.