Oscars 2017: Δείτε live τα αποτελέσματα της 89ης απονομής (pics+vids)

Ένα χρόνο μετά το περίφημο #OscarsSoWhite, στο οποίο το οποίο αναδείχθηκε η έλλειψη της διαφορετικότητας στο Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια, τα φετινά βραβεία έχουν σαν επίκεντρο τις 14 υποψηφιότητες για την ταινία «La La Land» και την 20ή υποψηφιότητα της Μέριλ Στριπ.

Από ελληνικής πλευράς το ενδιαφέρον είναι μεγάλο καθώς υποψήφιο για Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου είναι το «The lobster» (Ο αστακός) του Γιώργου Λάνθιμου. Μαζί με τον συνεργάτη του και συνσεναριογράφο, Ευθύμη Φιλίππου, ο Γιώργος Λάνθιμος διεκδικεί και πάλι Οσκαρ, έξι χρόνια μετά τον «Κυνόδοντα», που είχε φτάσει στην πεντάδα των Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας. Επίσης, μία Ελληνίδα δημιουργός, η Δάφνη Ματζιαράκη, βρίσκεται στις υποψηφιότητες των Όσκαρ στην κατηγορία Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους, με την ταινία της «4.1 Miles».

Στον απόηχο της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζίμι Κίμελ, που θα είναι ο οικοδεσπότης της βραδιάς, είπε ότι η πολιτική θα φωτιστεί κατά τη διάρκεια της τρίωρης τελετής απονομής των Όσκαρ και υπερασπίστηκε το δικαίωμα των νικητών των βραβείων να μιλήσουν. «Θα ακούσετε ανθρώπους να λένε: Αρρωσταίνω και με κουράζει να ακούω πολιτικές ομιλίες σε μία βραδιά βραβείων. Λοιπόν κι εγώ αρρωσταίνω και κουράζομαι να ακούω ανθρώπους που αρρωσταίνουν και κουράζονται όταν ακούνε πολιτικές τοποθετήσεις σε μία βραδιά απονομής βραβείων», δήλωσε στην εφημερίδα Los Angeles Times.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC που θα μεταδώσει τη βραδιά των Όσκαρ στις ΗΠΑ, ελπίζει ότι θα έχει έσοδα περισσότερα από 2 εκατ. δολάρια σε κάθε διάλειμμα των 30 δευτερολέπτων, ενώ εκτιμάται ότι η τηλεθέαση θα αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι, που ήταν στα χαμηλότερα επίπεδα της οκταετίας, κατά 34,4 εκατ.

Η αναμνηστική φωτογραφία με όλους τους υποψηφίους...

Το κόκκινο χαλί...

#Oscars Lead Actor nominee Andrew Garfield has arrived! Watch his red carpet interview, brought to you by @walmart’s #TheReceipt. pic.twitter.com/ZAGhxsUYe8 — The Academy (@TheAcademy) February 27, 2017

Nicole Kidman hits the #Oscars red carpet pic.twitter.com/FAdvzAMy7b — The Academy (@TheAcademy) February 27, 2017

Watch an #Oscars red carpet interview with Lead Actor nominee Ryan Gosling. Presented by @walmart’s #TheReceipt. pic.twitter.com/aWm3nEuYIZ — The Academy (@TheAcademy) February 27, 2017

Greek coast guard's Kyriakos Papadopoulos on rescuing refugees; short doc "4.1 Miles" director Daphne Matziaraki interprets. #Oscars pic.twitter.com/J94zSRnhPT — Dan Zak (@MrDanZak) February 27, 2017

Τα αποτελέσματα

Και εκεί που όλοι περίμεναν τον Τζίμι Κιμέλ… εμφανίζεται ο Τζάστιν Τιμπερλέικ, με την καλύτερη ίσως έναρξη των τελεταίων ετών!

Τη σκυτάλη πήρε ο Τζίμι Κιμέλ που άρχισε να... "πυροβολεί"

Ενώ μίλησε για τις "υπερτιμημένες" ερμηνείες της Μέριλ Στριπ. Το κοινό όρθιο την αποθεώνει! The crowd gives "underrated actress" Meryl Streep a standing ovation at the #Oscars. pic.twitter.com/18yGDNKoW3 — Hollywood Reporter (@THR) February 27, 2017

Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου



Μαχέρσαλα Αλι για την ταινία «Moonlight»

Όσκαρ Μακιγιάζ και Κομμώσεων

Αλεσάντρο Μπερτολάτσι, Τζιόρτζιο Γκρεγκορίνι και Κρίστοφερ Νέλσον για την ταινία «Suicide Squad»

Όσκαρ Κοστουμιών

Κολίν Ατγουντ για το«Fantastic Beasts and Where to Find Them»

Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου

Ακολουθούν οι υποψηφιότητες στις κυριότερες κατηγορίες των βραβείων Όσκαρ

Καλύτερης ταινίας

Η Άφιξη (Arrival) του Ντενί Βιλνέβ

Fences του Ντένζελ Ουάσινγκτον

Αντιρρησίας συνείδησης (Hacksaw Ridge) του Μελ Γκίμπσον

Πάση Θυσία (Hell or High Water) του Ντέιβιντ Μακένζι

Αφανείς Ηρωίδες (Hidden Figures) του Θίοντορ Μέλφι

La La Land του Ντέιμιεν Σαζέλ

Lion του Γκαρθ Ντέιβις

Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea) του Κένεθ Λόνεργκαν

Moonlight του Μπάρι Τζένκινς

Καλύτερης σκηνοθεσίας

Ντενί Βιλνέβ, για την ταινία Η Άφιξη (Arrival)

Μελ Γκίμπσον, για την ταινία Αντιρρησίας Συνείδησης (Hacksaw Ridge)

Ντέιμιεν Σαζέλ, για την ταινία La La Land

Κένεθ Λόνεργκαν, για την ταινία Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea)

Μπάρι Τζένκινς, για την ταινία Moonlight

Πρώτου ανδρικού ρόλου

Κέισι Άφλεκ, για την ερμηνεία του στην ταινία Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea) του Κένεθ Λόνεργκαν

Άντριου Γκάρφιλντ, για την ερμηνεία του στην ταινία Αντιρρησίας συνείδησης (Hacksaw Ridge) του Μελ Γκίμπσον

Ράιαν Γκόσλινγκ, για την ερμηνεία του στην ταινία La La Land, του Ντέιμιεν Σαζέλ

Βίγκο Μόρτενσεν, για την ερμηνεία του στην ταινία Captain Fantastic του Ματ Ρος

Ντένζελ Ουάσινγκτον, για την ερμηνεία του στην ταινία Fences, σε σκηνοθεσία του ιδίου

Πρώτου γυναικείου ρόλου

Ιζαμπέλ Ιπέρ, για την ερμηνεία της στην ταινία Εκείνη (Elle) του Πάουλ Φερχούφεν

Ρουθ Νέγκα, για την ερμηνεία της στην ταινία Loving του Τζεφ Νίκολς

Νάταλι Πόρτμαν, για την ερμηνεία της στην ταινία Jackie του Πάμπλο Λαραΐν

Έμμα Στόουν, για την ερμηνεία της στην ταινία La La Land του Ντέιμιεν Σαζέλ

Μέριλ Στριπ, για την ερμηνεία της στην ταινία Florence: Φάλτσο Σοπράνο (Florence Foster Jenkins) του Στίβεν Φρίαρς

Δεύτερου ανδρικού ρόλου

Μαχέρσαλα Αλί, για την ερμηνεία του στην ταινία Moonlight του Μπάρι Τζένκινς

Τζεφ Μπρίτζες, για την ερμηνεία του στην ταινία Αντιρρησίας συνείδησης (Hacksaw Ridge) του Μελ Γκίμπσον

Λούκας Χέτζις, για την ερμηνεία του στην ταινία Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea) του Κένεθ Λόνεργκαν

Ντεβ Πατέλ, για την ερμηνεία του στην ταινία Lion του Γκαρθ Ντέιβις

Μάικλ Σάνον, για την ερμηνεία του στην ταινία Νυκτόβια Πλάσματα (Nocturnal Animals) του Τομ Φορντ

Δεύτερου γυναικείου ρόλου

Βαιόλα Ντέιβις, για την ερμηνεία της στην ταινία Fences του Ντένζελ Ουάσινγκτον

Νεϊόμι Χάρις, για την ερμηνεία της στην ταινία Moonlight του Μπάρι Τζένκινς

Νικόλ Κίντμαν, για την ερμηνεία της στην ταινία Lion του Γκαρθ Ντέιβις

Οκτάβια Σπένσερ, για την ερμηνεία της στην ταινία Αφανείς Ηρωίδες (Hidden Figures) του Θίοντορ Μέλφι

Μισέλ Ουίλιαμς, για την ερμηνεία της στην ταινία Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea) του Κένεθ Λόνεργκαν

Καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας

Κάτω από την άμμο (Under Sandet), του Μάρτιν Σέντβλιετ (Δανία)

Ο κύριος Όβε (En Man som Heter Ove) του Χάνες Χολμ (Σουηδία)

Ο εμποράκος (Le client ή The Salesman) του Ασγκάρ Φαρχάντι (Ιράν/συμπαραγωγή: Γαλλία)

Tanna του Μπέντλι Ντιν (Αυστραλία)

Toni Erdmann του Μάρεν Άντε (Γερμανία)

Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων

Ο Κούμπο και οι δύο χορδές (Kubo and the Two Strings) του Τράβις Νάιτ

Βαϊάνα (Moana) του Τζον Μάσκερ

Εγώ ο Κολοκυθάκης (Ma vie de courgette) του Κλοντ Μπαράς

Ζωούπολη (Zootopia) του Ριτς Μουρ

Η Κόκκινη Χελώνα (La tortue rouge) του Μίχαελ Ντούντοκ ντε Βιτ

Πρωτότυπου σεναρίου

Τέιλορ Σέρινταν, για το σενάριο της ταινίας Πάση Θυσία (Hell or High Water)

Ντέιμιεν Σαζέλ, για το σενάριο της ταινίας La La Land

Ευθύμης Φιλίππου, για το σενάριο της ταινίας Ο Αστακός

Κένεθ Λόνεργκαν, για το σενάριο της ταινίας Μια πόλη δίπλα στη Θάλασσα (Manchester by the Sea)

Μάικ Μιλς, για το σενάριο της ταινίας Καταπληκτικές γυναίκες (20th Century Women)

