Όσκαρ 2017: Η πιο επεισοδιακή τελετή απονομής στην ιστορία των βραβείων (Pics+Vids)

Μεγάλη νικήτρια της βραδιά η ταινία "Moonlight" του Μπάρι Τζένκινς η οποία κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, αφότου αρχικά το βαρύτιμο βραβείο δόθηκε εκ παραδρομής στο μιούζικαλ "La La Land".

Το απίστευτο απρόοπτο προκάλεσε σύγχυση, σάλο και αμηχανία, καθώς οι ηθοποιοί και οι παραγωγοί και των δύο ταινιών στέκονταν αμήχανα πάνω στη σκηνή. Μάλιστα δύο παραγωγοί του μιούζικαλ, το οποίο θεωρείτο το μεγάλο φαβορί εδώ και εβδομάδες, ευχαριστούσαν ήδη την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου για την τιμή, όταν ένας από αυτούς αντιλήφθηκε το λάθος ενώπιον εκατοντάδων εκατομμυρίων τηλεθεατών σε μια βραδιά που μεταδιδόταν ζωντανά παγκοσμίως.

«Υπάρχει ένα λάθος, 'Moonlight', εσείς κερδίσατε το βραβείο καλύτερης ταινίας», εξήγησε o παρουσιαστής Γουόρεν Μπίτι που βρισκόταν στη σκηνή μαζί με την συμπαρουσιάστριά του Φαίη Νταναγουέι λέγοντας ότι τους δόθηκε λάθος φάκελος και γι αυτό αναγκάσθηκε να υψώσει την καρτέλα με τον όνομα του νικητή και τον κόκκινο φάκελό της.

Οι βετεράνος ηθοποιός προσπάθησε να εξηγήσει ότι αυτός και η Φαίη Νταναγουέι ανακοίνωσαν λάθος νικητή γιατί ο φάκελος που τους δόθηκε είχε λανθασμένα το όνομα της νικήτριας του α΄ γυναικείου ρόλου Έμα Στόουν και της ταινίας "La La Land" στην οποία πρωταγωνιστούσε.

Στη αρχή, όλοι πίστεψαν ότι ήταν κάποιου είδους αστείο αλλά η καρτέλα πάνω στην οποία ήταν γραμμένο το όνομα του νικητή προβλήθηκε σε γκρο πλαν, ως τελευταία απόδειξη ότι πράγματι το "Moonlight" είχε πάρει το βραβείο.

«Θέλω να σας πω τι συνέβη. Άνοιξα τον φάκελο και έγραφε "Εμα Στόουν, 'La La Land'», είπε ο Μπίτι.

«Γι' αυτό κοίταξα τόσο παρατεταμένα τη Φαίη και εσάς. Δεν προσπαθούσα να είμαι αστείος», πρόσθεσε ξεσπώντας στη συνέχεια σε γέλια. Η Ντάναγουεϊ ήταν αυτή που τελικά είπε το "La La Land".

«Είναι αλήθεια. Δεν είναι φάρσα», αναφώνησε ο σκηνοθέτης του "Moonlight" Μπάρι Τζένκινς. «Στέλνω στην αγάπη μου στο La La Land, την αγάπη μου σε όλους».

Ήταν η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο λάθος γίνεται στα βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας, της μεγαλύτερης βραδιάς του Χόλιγουντ.

Από την πλευρά της, η ελεγκτική εταιρία, αρμόδια για την απονομή των βραβείων Όσκαρ, ζήτησε σήμερα συγγνώμη για το λάθος που έγινε με την ανακοίνωση του Όσκαρ καλύτερης ταινίας, τονίζοντας ότι επιδόθηκε λάθος φάκελος στους ηθοποιούς και παρουσιαστές Γουόρεν Μπίτι και Φαίη Ντάναγουεϊ.

«Λυπούμαστε βαθιά γι αυτό που συνέβη», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρία PriceWaterhouseCoopers, που ηγείται για 83η φορά της διαδικασίας καταμέτρησης των ψήφων για τα βραβεία Όσκαρ εκ μέρους της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή

Ένα χρόνο μετά το περίφημο #OscarsSoWhite, στο οποίο αναδείχθηκε η έλλειψη της διαφορετικότητας στο Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια, τα φετινά βραβεία είχαν σαν επίκεντρο τις 14 υποψηφιότητες για την ταινία «La La Land» και την 20ή υποψηφιότητα της Μέριλ Στριπ.

Από ελληνικής πλευράς το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο καθώς υποψήφιο για Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου ήταν το «The lobster» (Ο αστακός) του Γιώργου Λάνθιμου. Μαζί με τον συνεργάτη του και συνσεναριογράφο, Ευθύμη Φιλίππου, ο Γιώργος Λάνθιμος διεκδικούσε και πάλι Οσκαρ, έξι χρόνια μετά τον «Κυνόδοντα», που είχε φτάσει στην πεντάδα των Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας. Επίσης, μία Ελληνίδα δημιουργός, η Δάφνη Ματζιαράκη, βρέθηκε στις υποψηφιότητες των Όσκαρ στην κατηγορία Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους, με την ταινία της «4.1 Miles».

Η αναμνηστική φωτογραφία με όλους τους υποψηφίους...

Η έναρξη

Η βραδιά άνοιξε με τον Τζάστιν Ντίμπερλεϊκ και το «Can't Stop the Feeling!» που ξεσήκωσε τους χολιγουντιανούς σταρ, που όρθιοι χόρεψαν και τραγούδησαν με τον τραγουδιστή και ηθοποιό.



Στη συνέχεια στη σκηνή ανέβηκε ο Τζίμι Κίμελ που καλωσόρισε τα εκατομμύρια των τηλεθεατών από τις 250 χώρες σε όλον τον κόσμο που παρακολούθησαν ζωντανά την 89η τελετή απονομής των Όσκαρ.

Τη σκυτάλη πήρε ο Τζίμι Κιμέλ που άρχισε να... "πυροβολεί".

Ενώ όταν μίλησε για τις "υπερτιμημένες" ερμηνείες της Μέριλ Στριπ το κοινό όρθιο την αποθέωσε!

Στις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν όταν άνοιξαν οι πόρτες του Kodak Theatre κι ένα γκρουπ από τουρίστες ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους διάσημους χολιγουντιανούς σταρ. Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον «πάντρεψε» ένα ζευγάρι, η Τζένιφερ Άνιστον χάρισε τα γυαλιά ηλίου της, η Μέριλ Στριπ αγκάλιασε τους θαυμαστές της και ο Ράιαν Γκόσλινγκ τους χάρισε τα γλυκά που έπεσαν από τον «ουρανό» του θεάτρου.

Τα αποτελέσματα

Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου



Μαχέρσαλα Αλι για την ταινία «Moonlight»

Όσκαρ Μακιγιάζ και Κομμώσεων

Αλεσάντρο Μπερτολάτσι, Τζιόρτζιο Γκρεγκορίνι και Κρίστοφερ Νέλσον για την ταινία «Suicide Squad»

Όσκαρ Κοστουμιών

Κολίν Ατγουντ για το«Fantastic Beasts and Where to Find Them»

Όσκαρ Ντοκιμαντέρ

«OJ: Made in America» του Εζρα Εντελμαν

Όσκαρ Μοντάζ Ήχου

Σιλβέν Μπελμάρ για την ταινία «Arrival»

Όσκαρ Μιξάζ Ήχου

Κέβιν Ο’ Κόνελ, Αντι Ράιτ, Ρόμπερτ Μακένζι, Πίτερ Γκρέις για την ταινία «Hacksaw Ridge»

Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου

Βαιόλα Ντέιβις για την ταινία «Fences»

Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας

«Ο Εμποράκος» του Ασγκάρ Φαραντί - Ιράν

Όσκαρ Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Άλαν Μπαριλάρο, Μαρ Σόντχαϊμερ για το «Piper»

Όσκαρ Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων (Animation)

Μπάιρον Χάουαρντ, Ριτς Μουρ, Τζάρεντ Μπους για το «Zootopia»

Όσκαρ Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης

Ντέιβιντ Γουάσκο, Σάντι Ρέινολντς-Γουάσκο για την ταινία «La La Land»

Η… άναρχη στιγμή της βραδιάς.

Τουρίστες εισέβαλαν στο Dolby Theatre. Για άλλους το εύρημα ήταν διασκεδαστικό, αλλά στους περισσότερους προκάλεσε αμηχανία.

Όσκαρ Οπτικών Εφέ

Ρομπέρτο Λεγκάτο, Ανταμ Βαλντέζ, Αντριου Ρ. Τζόουνς, Νταν Λέμον για την ταινία «Jungle Book»

Όσκαρ Μοντάζ

Τζον Γκίλμπερτ για την ταινία «Hacksaw Ridge»

Φαγητό και πάλι στα Όσκαρ.

Το 2014 είχε πίτσες.

Φέτος έιχε ζαχαρωτά, που έπεφταν από την οροφή του θεάτρου.

Όσκαρ Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Ορλάντο φον Αϊνσιντελ, Τζοάνα Νατασεγκάρα για το «The White Helmets»

Όσκαρ Ταινίας Μικρού Μήκους

Κριστόφ Ντεάκ, Ανα Ουντβάρι για το «Sing»

Το έκανε τελικά ο Κίμελ! Έστειλε Tweet στον Ντόναλντ Τραμπ!

Όσκαρ Φωτογραφίας

Λάινους Σάντγκρεν για την ταινία «La La Land»

Η βραδιά είχε και Mean Tweets!

Όσκαρ Μουσικής

Τζάστιν Χέργουιτς για την ταινία «La La Land»

Όσκαρ Τραγουδιού

City of Stars από την ταινία «La La Land», (ερμηνεία: Ράιαν Γκόσλινγκ, Εμα Στόουν. Σύνθεση - στίχοι: Τζάστιν Χούρβιτς, Πεντζ Πάσεκ και Τζάστιν Πολ)

Η Τζένιφερ Άνιστον παρουσίασε το In Memoriam, για τους δεκάδες ανθρώπους του κινηματογράφου που έφυγαν το «μαύρο» 2016. Η Σάρα Μπαρέγιες τραγουδά το Both Sides Now της Τζόνι Μίτσελ.

Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου

Κένεθ Λόνεργκαν για την ταινία «Manchester by the Sea»

Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου

Μπάρι Τζένκινς και Τάρελ Άλβιν ΜακΚάρνεϊ για την ταινία «Moonlight»

Όσκαρ Σκηνοθεσίας

Ντέιμιεν Σαζέλ για την ταινία «La La Land»

Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου

Κέισι Αφλεκ για την ταινία «Manchester by the Sea»

Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου

Έμμα Στόουν για το «La La Land»

Γκάφα για... Όσκαρ!

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Απίστευτα πράγματα! Η μεγαλύτερη γκάφα στην ιστορία των Όσκαρ είναι γεγονός! Το «Moonlight» νίκησε ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί το «La La Land»!

Στη σκηνή για να παρουσιάσουν το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας ήταν η Φέι Ντάναγουει και ο Γουόρεν Μπίτι. Ο φάκελος που τους έδωσαν έγραφε «La La Land» και ήταν λάθος! Αλλά το κακό είχε γίνει.

Σύσσωμο το καστ είχε ανέβει στη σκηνή και είχε ξεκινήσει τις ευχαριστίες. Όμως στιγμές μετά…

Ο Γουόρεν Μπίτι εξήγησε με απολογητικό ύφος ότι έδωσαν λάθος φάκελο και γι΄αυτό στην αρχή σάστισε και είπε διστακτικά το όνομα της ταινίας που κέρδισε το Όσκαρ.

Και πράγματι όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, του είχαν δώσει το φάκελο που έγραφε «Actress in a Leading Role», δηλαδή το βραβείο που κέρδισε η Έμμα Στόουν για το «La La Land»!

... Και αφού λύθηκε αυτή η... "μικρή" παρεξήγηση... ήταν η σειρά των συντελεστών του «Moonlight» να πανηγυρίσουν το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας!

