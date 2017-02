Οι ΗΠΑ προσπαθούν να επιβεβαιώσουν το θάνατο του Νο2 της αλ Κάιντα σε αεροπορικό βομβαρδισμό

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, διευκρίνισε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν κινητοποιηθεί για να εξακριβώσουν εάν πράγματι ο Μάσρι είναι νεκρός.

Ο Αμπού Χαΐρ αλ Μάσρι φέρεται να σκοτώθηκε κοντά στην Ιντλίμπ, στη βορειοδυτική Συρία.

Ο 59χρονος Μάσρι είναι Αιγύπτιος πολίτης και γαμπρός του ιδρυτή της αλ Κάιντα, του Οσάμα μπιν Λάντεν –ο οποίος σκοτώθηκε σε επιδρομή ομάδας των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ στο Πακιστάν τον Μάιο του 2011– και φέρεται να ήταν αναπληρωτής του σημερινού ηγέτη της αλ Κάιντα, του Αϊμάν αλ Ζαουάχρι.

Ο Ζαουάχρι είναι επίσης Αιγύπτιος.

Σύμφωνα με την εταιρεία Soufan Group, που ίδρυσε ένας πρώην πράκτορας του FBI ο οποίος είχε συμμετάσχει στις έρευνες για ανώτερα στελέχη της αλ Κάιντα και σε ανακρίσεις μελών της οργάνωσης, ήταν στο σπίτι του αλ Μάσρι στην Καμπούλ όπου ο φερόμενος ως εγκέφαλος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ο Χάλεντ Σέιχ Μοχάμεντ, πήγε να παρουσιάσει το σχέδιό του.

Ο Μάσρι είχε φυλακιστεί από το 2003 ως το 2015 στο Ιράν, πριν συμπεριληφθεί σε μια ανταλλαγή κρατουμένων: ανταλλάχθηκε από την αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑΚΑΧ) με έναν Ιρανό διπλωμάτη που κρατούσαν όμηρο οι τζιχαντιστές.

