Σάλος στις ΗΠΑ: «Ο Ομπάμα έβαλε ‘κοριούς’ στα τηλέφωνα μου» καταγγέλλει ο Τραμπ (Pics)

«Πόσο χαμηλά είχε πέσει ο πρόεδρος Ομπάμα ώστε να παρακολουθεί τα τηλέφωνά μου κατά την ιερή προεκλογική διαδικασία. Αυτό είναι Νίξον/Γουότεργκεϊτ. Κακός (ή άρρωστος) τύπος!», έγραψε ο Τραμπ σε μια σειρά από tweets στον λογαριασμό του στο Twitter νωρίς σήμερα.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Σε ένα από τα tweets ο Τραμπ γράφει ότι οι καταγγελόμενες υποκλοπές έλαβαν χώρα στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη αλλά «δεν βρέθηκε τίποτα».

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δεχτεί έντονες πιέσεις από το FBI και από έρευνες του Κογκρέσου σχετικά με τις επαφές ανάμεσα σε μέλη της προεκλογικής του ομάδας και ρώσους αξιωματούχους στη διάρκεια της εκστρατείας.

The first meeting Jeff Sessions had with the Russian Amb was set up by the Obama Administration under education program for 100 Ambs...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Just out: The same Russian Ambassador that met Jeff Sessions visited the Obama White House 22 times, and 4 times last year alone. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Ο Ομπάμα επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία και ζήτησε από ρώσους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο με αφορμή την ανάμειξη της χώρας σε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων εναντίον οργανώσεων του Δημοκρατικού Κόμματος κατά τις προεδρικές εκλογές της 8ης Νοεμβρίου.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Τραμπ, ο Μάικλ Φλιν, παραιτήθηκε τον Φεβρουάριο έπειτα από τις αποκαλύψεις ότι είχε συζητήσει για τις αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας με τον ρώσο πρεσβευτή στις ΗΠΑ πριν αναλάβει ο Τραμπ την εξουσία.