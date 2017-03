Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση με μαχαίρι - Τουλάχιστον δύο νεκροί και μία σοβαρά τραυματίας

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από μια επίθεση με μαχαίρι εξαιτίας μιας ενδοοικογενειακής διαμάχης στην πόλη Γουλβερχάμπτον της κεντρικής Αγγλίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Η αστυνομία κλήθηκε σε ένα συγκρότημα κατοικιών στο Λίσους Ντράιβ στην περιοχή Μέρι Χιλ της πόλης περίπου στις 9:45 (τοπική ώρα, 11:45 ώρα Ελλάδας), όπου ένας άνδρας πιστεύεται ότι επιτέθηκε εναντίον δύο γυναικών προτού αυτοτραυματιστεί με ένα μαχαίρι», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

One person has 'life threatening injuries' after a stabbing in #Penn in #Wolverhampton according @wmpolice pic.twitter.com/MHuL9mjthC

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι έκανε χρήση βομβίδων κρότου προκειμένου να εισέλθει στο διαμέρισμα και να συλλάβει τον άνδρα.

Μια γυναίκα, περίπου 30 ετών, πέθανε επί τόπου, ενώ ο άνδρας ύποπτος, που είναι επίσης περίπου 30 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα. Μια δεύτερη γυναίκα, περίπου 50 ετών, διακομίστηκε σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στην κοιλιακή χώρα.

Got to love living in Wolverhampton, apparently there's a man been going around stabbing people in the street next to me ? pic.twitter.com/8jkIugrMRp