ΗΠΑ: Η Nike λανσάρει για πρώτη φορά μαντίλα ειδικά σχεδιασμένη για μουσουλμάνες αθλήτριες (Vid)

Το κάλυμμα του κεφαλιού, που θα διαφημιστεί υπό τη σειρά προϊόντων "Pro Hijab", έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει στις αθλήτριες να ακολουθήσουν την παραδοσιακή ισλαμική πρακτική της κάλυψης του κεφαλιού χωρίς να μειώνεται η αθλητική τους απόδοση.

Κατασκευασμένη από ελαφρύ και εύκαμπτο υλικό, η μαντίλα αναμένεται να διατεθεί προς πώληση σε μαγαζιά στις αρχές του 2018, είπε σε δήλωσή της η Nike.

Τα τελευταία χρόνια, η μαντίλα έχει καταστεί το πιο εμφανές σύμβολο της ισλαμικής κουλτούρας στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Πολλές μουσουλμάνες καλύπτουν το κεφάλι τους δημόσια με τη μαντίλα ως ένδειξη σεμνότητας, αλλά μερικοί επικριτές της θεωρούν ότι αποτελεί σύμβολο καταπίεσης των γυναικών.

