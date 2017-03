Βίντεο ΣΟΚ από τη συντριβή του ελικοπτέρου στην Τουρκία - Εφτά οι νεκροί!

Νωρίτερα το το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε πως τέσσερις Ρώσοι πολίτες σκοτώθηκαν. «Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή» του ελικοπτέρου, δήλωσε ο Τοπμπάς, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV και την εφημερίδα Hurriyet.

Σύμφωνα με το NTV, οι σοροί των δύο πιλότων, που ήταν Τούρκοι πολίτες, εντοπίστηκαν αργότερα. Το αεροσκάφος, τύπου Sikorsky S-76, είχε απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο Ατατούρκ και συνετρίβη μερικά λεπτά αργότερα στο Μπουγιουκτσεκμετζέ, δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Πέντε επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος επέβαιναν στο ελικόπτερο.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Βασίπ Σαχίν είχε κάνει αρχικά λόγο για πέντε νεκρούς. Τέσσερις Ρώσοι και ένα στέλεχος του ομίλου Eczacibasi επέβαιναν στο ελικόπτερο, είχε δηλώσει ο πρόεδρος της εταιρίας Μπουλέντ Ετζατσίμπασι.

Το κέντρο κρίσης του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε στον λογαριασμό του στο Twitter πως οι τέσσερις Ρώσοι επιβάτες περιλαμβάνονταν στους πέντε νεκρούς οι σοροί των οποίων εντοπίστηκαν.

Το αεροσκάφος που είχε απογειωθεί στις 11:16 από το αεροδρόμιο Ατατούρκ προσέκρουσε σε έναν τηλεοπτικό πύργο τέσσερα λεπτά αργότερα προτού συντριβεί, δήλωσε ο τούρκος υπουργός Μεταφορών, σύμφωνα με το φιλοκυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή.

Ο αυτοκινητόδρομος Ε5, όπου έπεσαν τα συντρίμμια του Sikorsky, έκλεισε για την κυκλοφορία και από τις δύο κατευθύνσεις, σύμφωνα με το Ανατολή.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στη Gallery του Newsbomb.gr

Δείτε στο βίντεο τη στιγμή της σύγκρουσης του ελικοπτέρου!

Moment of impact in Istanbul helicopter crash caught on security camera of nearby service stationhttps://t.co/YILWHgYrOt pic.twitter.com/8hU6hcMnMO