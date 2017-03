Είδηση-βόμβα: Νέο δημοψήφισμα για την ανεξαρτητοποίηση της Σκωτίας από τη Βρετανία (Vids)

Η Σκωτία, η οποία ψήφισε στο δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016 υπέρ του Bremain, βρίσκεται σε ένα εξαιρετικά σημαντικό σταυροδρόμι, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να εγκαταλείψει το ευρωπαϊκό μπλοκ, δήλωσε η Sturgeon. Η Κυβέρνηση της Σκωτίας επανειλημμένα ζήτησε κάποιου τύπου συμβιβασμό με την κυβέρνηση της Πρωθυπουργού Theresa May, αλλά βρεθήκαμε αντιμέτωποι με έναν τοίχο αδιαλλαξίας, συμπλήρωσε ενώπιον δημοσιογράφων στο Εδιμβούργο.

This is the law standing between Scotland and #indyref2 >> https://t.co/Ap0vSSSYPj #section30 pic.twitter.com/4Qy4A7QPSI