Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ "συνομίλησε με τον Μαρκ Ρούτε (και τον) συνεχάρη για την ξεκάθαρη νίκη του: μια ψήφο υπέρ της Ευρώπης, μια ψήφο κατά των εξτρεμιστών", ήταν το tweet που έστειλε ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς.

.@JunckerEU just spoke with @markrutte, congratulated him on clear victory: "A vote for Europe, a vote against extremists". #DutchElections