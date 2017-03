Θρίλερ με την ταυτότητα του τρομοκράτη που αιματοκύλισε το Λονδίνο

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο τραυματίας των φωτογραφιών που αιματοκύλισε το Λονδίνο, σκοτώνοντας τρία άτομα σε διπλή επίθεση στη γέφυρα του Westminster και στο βρετανικό Κοινοβούλιο δεν είναι ο 42χρονος Abu Izzadeen.

Ο Βρετανός πολίτης τζαμαϊκανής καταγωγής φέρεται να βρίσκεται ακόμα στις βρετανικές φυλακές, όπως αναφέρουν έγκυρα βρετανικά μέσα (Independent), επικαλούμενα μάλιστα πληροφορίες από τη Μητροπολιτική Αστυνομία…

Υπενθυμίζεται ότι την πληροφορία για την ταυτότητα του φερόμενου ως δράστη με εκτενή στοιχεία για το βιογραφικό του, μετέδωσε πρώτη η ιταλική εφημερίδα La Stampa, ενώ το twitter έσπευσε να απενεργοποιήσει και το σχετικό λογαριασμό χρήστη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, ο Izzadeen παραμένει στη φυλακή, καθώς είχε συλληφθεί για τα κηρύγματα μίσους του.

Ο Abu Izzadeen (ο οποίος γεννήθηκε ως Trevor Brooks από Τζαμαϊκανούς γονείς), είναι Βρετανός υπήκοος ο οποίος γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1975 στο Hackney του Ανατολικού Λονδίνου.

Ο Izzadeen -σύμφωνα με την Wikipedia- ασπάστηκε το Ισλάμ στην αρχή της δεκαετίας του 1990, ενώ επισκέφθηκε το Πακιστάν για μια σειρά διαλέξεων πριν τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ.

Ο Izzardeen είχε χαρακτηρίσει τις τρομοκρατικές επιθέσεις που είχαν γίνει στο Λονδίνο το 2005 «αξιέπαινες», ενώ είχε δηλώσει ανοιχτά πως ήθελε να πεθάνει ως βομβιστής αυτοκτονίας.

Είχε συλληφθεί πολλές φορές με την κατηγορία της υποκίνησης τρομοκρατίας.

Δείτε τον να μιλά για τον ισλαμικό νόμο και την υποδούλωση των γυναικών:

