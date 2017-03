Λονδίνο - Μέι: Ήταν μια άρρωστη και άθλια τρομοκρατική επίθεση (vid)

«Δεν είναι τυχαίο ότι ο δράστης επέλεξε το κοινοβούλιο, το οποίο αποτελεί σύμβολο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης» τόνισε η κ. Μέι, και συνέχισε: «Οι τρομοκράτες είναι καταδικασμένοι να αποτύχουν στην προσπάθειά τους να νικήσουν τις βρετανικές αξίες».

«Ο τρομοκράτης επέλεξε να χτυπήσει στην καρδιά της πρωτεύουσας μας, όπου άνθρωποι όλων των εθνικοτήτων, των θρησκειών και των πολιτισμών έρχονται για να γιορτάσουν τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ελευθερίας της έκφρασης», σημείωσε.

Οποιεσδήποτε απόπειρες να πλήξουν αυτές οι αξίες μέσα από την βία είναι «καταδικασμένες να αποτύχουν», τόνισε η Μέι.

Η κ. Μέι, εμφανώς προβληματισμένη από την επίθεση στην «καρδιά» του Λονδίνου εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους των θυμάτων και έκανε ειδική αναφορά στους αστυνομικούς που έχασαν σήμερα ένα μέλος της «οικογένειάς τους».

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όλους όσους έχουν επηρεαστεί από αυτή την τραγωδία» είπε η κ. Μέι.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη διπλή επίθεση, μεταξύ των οποίων ο δράστης και ένας αστυνομικός.

Δείτε το βίντεο από το διάγγελμα της Βρετανίδας πρωθυπουργού

Watch in full: PM @theresa_may pays tribute to the "exceptional men and women" of the emergency services after terror attack at #Westminster pic.twitter.com/d4dIAcf9K6