Χωρίς πυρομαχικά «έμειναν» οι Ουκρανοί: Τεράστια πυρκαγιά από σαμποτάζ σε αποθήκη με 138.000 τόνους

«Πυρκαγιά ξέσπασε στις 02:46 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) εξαιτίας δολιοφθοράς» σε μια αποθήκη πυρομαχικών στην μικρή πόλη Μπαλακλίια κοντά στο Χάρκοβο, ανέφερε στον λογαριασμό του στο Facebook ο στρατιωτικός εισαγγελέας Ανατόλι Ματιός, επικαλούμενος τα αποτελέσματα μιας «έρευνας».

Στις αποθήκες αυτές βρίσκονται περισσότεροι από 138.000 τόνοι πυρομαχικών και οβίδων κυρίως του πυροβολικού, σύμφωνα με τον Ματιός, ο οποίος διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει προς το παρόν αν υπάρχουν θύματα.

«Σε εξέλιξη βρίσκεται η απομάκρυνση των κατοίκων σε μια ακτίνα 5 χιλιομέτρων. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί», επεσήμανε μιλώντας στο πρακτορείο Interfax –Ukraine ο Στέπαν Μασέλσκι επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Балаклея, взрывы и пожар на военной базе, горит арсенал. https://t.co/BoqraJcs2K с помощью @YouTube — Gomer_ Simpson_ (@Simpson_Gomer_) March 23, 2017

Τα όπλα που βρίσκονταν στην αποθήκη αυτή χρησιμοποιούνταν κυρίως για τον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων που μάχονται κατά των φιλορώσων αυτονομιστών ανταρτών στην ανατολική Ουκρανία, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο One Plus One TV.

Σύμφωνα με τον ίδια πηγή, τον Δεκέμβριο του 2015 υπήρξε «μια απόπειρα πυρκαγιάς στις αποθήκες πυρομαχικών της Μπακακλίια».

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν τον Οκτώβριο του 2015 σε μια σειρά εκρήξεων που είχαν σημειωθεί στην αποθήκη πυρομαχικών στο Σβατοβέ, μια μικρή πόλη κοντά στη γραμμή του μετώπου.