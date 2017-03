Κάτι σοκαριστικό συμβαίνει σε όλες τις φωτογραφίες Κάρολου - Νταϊάνας και δεν το είδε ποτέ κανείς!

Ωστόσο, χρειαζόταν να βρεθούν δύο παρατηρητικοί χρήστες του Twitter για να επισημάνουν, μετά από πολλά χρόνια, το προφανές: Κάτι άκρως παράξενο συμβαίνει μ' αυτές τις φωτογραφίες!

Για την ακρίβεια, σε όλες, ο Κάρολος φαίνεται ψηλότερος από την πριγκίπισσα Νταϊάνα, ενώ είναι γνωστό ότι είχαν το ίδιο ύψος!

Και οι δύο τους ήταν γύρω στο 1,78, κάτι που φαίνεται από στιγμές τους σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπου δεν θα μπορούσε να παρέμβει το photoshop του Παλατιού για να... ψηλώσει λίγο περισσότερο τον πρίγκιπα της Αγγλίας.

They were the same height pic.twitter.com/I9YVAcU4hn