Επίθεση Λονδίνο: Έτσι φυγαδεύτηκε η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι (vid)

Όπως διακρίνεται στο βίντεο της εφημερίδας Sun, η Τερέζα Μέι φυγαδεύεται από το Κοινοβούλιο λίγα λεπτά αφότου ο καθηγητής Αγγλικών Χαλίντ Μασούντ, σκορπά το θάνατο, αρχικά με ένα αυτοκίνητο και κατόπιν με ένα μαχαίρι.

Αρχικά, η Βρετανή πρωθυπουργός διακρίνεται να περπατάει σαστισμένη, σαν να έχει χάσει τον προσανατολισμό της και στη συνέχεια με την προτροπή ενός άνδρα που της λέει "Get in the car" («Μπείτε στο αυτοκίνητο), μπαίνει σε μια ασημί Jaguar, προκειμένου να επιστρέψει στο πρωθυπουργικό γραφείο.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από την πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας.

