Συναγερμός στη Γαλλία: Ένοπλη επίθεση στο μετρό της Λιλ – Τουλάχιστον τρεις τραυματίες

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα La Voix du Nord, αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν τουλάχιστον πέντε πυροβολισμούς. Ο έφηβος τραυματίστηκε στο πόδι.

Lille : fusillade près du métro Porte d'Arras, 3 blessés - Fdesouche https://t.co/XwBUWf39rz — Ce_line ?? (@ce_li_ne_fr) March 24, 2017

Ο δράστης φέρεται να τράπηκε σε φυγή. Τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί αν και πηγές της αστυνομίας μεταφέρουν ανεπίσημα ότι μάλλον δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, αλλά ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε συμμορίες ναρκωτικών.

#Lille : des coups de feu tirés près du métro porte d’Arras ce vendredi soir, plusieurs blessés https://t.co/GD3ROILUYq pic.twitter.com/tp2oID1XJi — La Voix du Nord (@lavoixdunord) March 24, 2017

Ισχυρή αστυνομική δύναμη και ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο.

Coups de feu ce soir porte d'Arras à LIlle. Trois jeunes ont été légèrement blessés. Le tireur serait en fuite. pic.twitter.com/06VD5gtrGZ — France Bleu Nord (@fbleunord) March 24, 2017

Police in #France have stated that #shooting in #Lille is not #terror related - no further details have been shared — TSM_Pulse (@TSM_Pulse) March 24, 2017

Contrary to rumors, no evidence of terrorism in Lille, France shooting. Appears to be the result of a dispute. 3 injured. No active shooter. — BNO Newsroom (@BNODesk) March 24, 2017