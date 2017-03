Σάλος στις ΗΠΑ: Απαγόρευσαν σε έφηβες να επιβιβαστούν σε πτήση γιατί φορούσαν κολάν

Τα δύο κορίτσια, που ταξίδευαν συνοδευόμενα από τρίτο άτομο, δεν θα είχαν αποτραπεί να επιβιβαστούν φορώντας κολάν εάν είχαν πληρώσει για κανονικό εισιτήριο, είπε ο εκπρόσωπος της United Τζόναθαν Γκουέριν.



Συνήθως αυτοί που δικαιούνται τα κουπόνια της United για δωρεάν ή χαμηλού κόστους πτήσεις είναι υπάλληλοι της εταιρείας και συγγενείς ή φίλοι τους.

«Οι δύο κοπέλες έλαβαν την οδηγία ότι δεν θα μπορέσουν να επιβιβαστούν αν δεν αλλάξουν την ενδυμασία τους. Δεν είχαν πρόβλημα με αυτό και το κατάλαβαν», είπε ο Γκουέριν, προσθέτοντας ότι και οι τρεις έχασαν την πτήση τους. Δεν ήξερε εάν ταξίδεψαν με επόμενη πτήση ή άλλαξαν τρόπο μεταφοράς.

Ενώ οι τρεις επιβάτες δεν παραπονέθηκαν για την αντιμετώπισή τους, μια άλλη επιβάτιδα, η Σάνον Ουάτς, που άκουσε τη συνομιλία, πυροδότησε έναν πόλεμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια σειρά tweets που περιέγραφαν έναν κανονισμό ενδυμασίας η οποία κατά την ίδια στοχοποιούσε άδικα γυναίκες και παιδιά.

1) A @united gate agent isn't letting girls in leggings get on flight from Denver to Minneapolis because spandex is not allowed? — Shannon Watts (@shannonrwatts) March 26, 2017

«Αυτή η συμπεριφορά είναι σεξιστική και σεξουαλικοποιεί μικρά κορίτσια», είπε η Ουάτς στο Twitter. «Για να μην αναφερθώ και στο ότι οι οικογένειές (τους) ντροπιάστηκαν και αναστατώθηκαν», είπε.

A 10-year-old girl in gray leggings. She looked normal and appropriate. Apparently @united is policing the clothing of women and girls. https://t.co/RKsIFoE8pq — Shannon Watts (@shannonrwatts) March 26, 2017

Τα μηνύματα της Ουάτς και η υπεράσπιση από την εταιρεία των κανονισμών της άγγιξε ένα «νεύρο» για πολλές γυναίκες και πολλά κορίτσια που έχουν υιοθετήσει τα κολάν ως βασικό κομμάτι του ρουχισμού τους. Η δημοτικότητα των κολάν έχει επισύρει την κριτική ότι υπό ορισμένες συνθήκες είναι ανάρμοστη ενδυμασία. Μερικά σχολεία απαγορεύουν σε μαθήτριές τους να τα φοράνε στη τάξη.

@levarburton Hi LeVar, while we value your concern, please note that the customer this morning was a United pass traveler (1/2) — United (@united) March 26, 2017

@levarburton who was denied boarding this morning because her attire didn’t meet the United pass travel clothing requirements. ^FS (2/2) — United (@united) March 26, 2017

Τα κοινωνικά μέσα «άναψαν» με τους κανονισμούς της εταιρείας, ενώ προσωπικότητες απέστειλαν χιουμοριστικές διαμαρτυρίες. «Έχω ξαναπετάξει με τη United ξανά, κυριολεκτικά χωρίς παντελόνια. Μόνο μια (μακριά) μπλούζα ως φουστάνι. Την επόμενη φορά θα φορέσω μόνο τζιν και μπλούζα», δήλωσε σε tweet το μοντέλο Κρίσι Τάιγκεν.

I have flown united before with literally no pants on. Just a top as a dress. Next time I will wear only jeans and a scarf. — christine teigen (@chrissyteigen) March 26, 2017

Η United εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Στους πελάτες μας... Τα κολάν σας είναι ευπρόσδεκτα!», όπου εξηγούσαν με περισσότερη λεπτομέρεια τους κανονισμούς ενδυμασίας για όσους ταξιδεύουν με ειδικά εισιτήρια. Μεταξύ των ενδυμασιών που απαγορεύονται είναι μπλούζες που αφήνουν ακάλυπτο το στομάχι, ρούχα που εκθέτουν εσώρουχα ή θεωρούνται ενδυμασία ύπνου ή κολύμβησης, φούστες μίνι, σορτς με μήκος που δεν φτάνουν περίπου τα 7,50 εκ. πάνω από το γόνατο, και βρώμικα ή σκισμένα ρούχα.

ATTENTION TRAVELERS here is United Airlines new dress code for women. Cp pic.twitter.com/ReZP6F90Uz — Philanthropit ?? (@RajbarSab) March 26, 2017

Ο Γκουέριν είπε ότι η εταιρεία, στην αρχική της αντίδραση στο επεισόδιο, θα μπορούσε να είχε εξηγήσει την κατάσταση καλύτερα και να είχε αντιμετωπίσει εμφανώς λανθασμένες πληροφορίες για το επεισόδιο που αναρτήθηκαν στο Twitter.

«Σίγουρα θα πάρουμε κάτι από την εμπειρία μας σήμερα, αλλά θα συνεχίσουμε να συνδιαλεγόμαστε με τους πελάτες μας (στα κοινωνικά μέσα)», είπε.