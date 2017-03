Ο Τραμπ στέλνει το λογαριασμό στη Μέρκελ: Δώσε μου 300 δισ. δολάρια (Pics+Vids)

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να τύπωσε και να παρέδωσε στη Μέρκελ αναλυτικό «τιμολόγιο» των απλήρωτων εισφορών, που σύμφωνα με τους συμβούλους του, η Γερμανία χρωστά σε αμυντικές δαπάνες, κατά τη διάρκεια ιδιωτικών συνομιλιών στην Ουάσινγκτον, γεγονός που έχει προβληματίσει αξιωματούχους σε ΝΑΤΟ και Γερμανία.

Αν και το ακριβές ποσό που παρουσιάσθηκε στους Γερμανούς δεν αποκαλύφθηκε από καμία εκ των δύο πλευρών, υπενθυμίζεται ότι τα κράτη του ΝΑΤΟ είχαν το 2014 δεσμευτεί να καταβάλουν στη βορειοατλαντική συμμαχία το 2% του ΑΕΠ τους για την άμυνα, κάτι που μόνο μια ισχνή μειοψηφία κρατών - όπως η Ελλάδα, η Βρετανία, η Πολωνία και η Εσθονία – πράττουν έως σήμερα.

Όμως η συμφωνία έχει αναδρομική ισχύ από το 2002, τη χρονιά δηλαδή που ο προκάτοχος της Άνγκελας Μέρκελ, Γκέρχαρντ Σρέντερ, δεσμεύτηκε να επενδύσει περισσότερα χρήματα για την άμυνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έδωσε εντολή στους ειδικούς συμβούλους του να υπολογίσουν τις γερμανικές δαπάνες κατά τα τελευταία 12 χρόνια και στο οφειλόμενο ποσό που προκύπτει να προσθέσουν τόκους υπερημερίας.

Όπως δείχνουν οι εκτιμήσεις, το συνολικό ποσό του «λογαριασμού» ανέρχεται σε 300 δισ., με τα επίσημα στοιχεία του ελλείμματος να ανέρχονται, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, σε περίπου 250 δισ., συν 50 δισ. τόκους.

Όπως γράφουν οι Times, γνωστός Γερμανός υπουργός της κυβέρνησης, χαρακτήρισε την κίνηση ως «εξωφρενική».

Ο υπουργός δήλωσε ανώνυμα: «Ο στόχος πίσω από τέτοια αιτήματα είναι να εκφοβίσουν την άλλη πλευρά, αλλά η Καγκελάριος το δέχτηκε ήρεμα και δεν πρόκειται να απαντήσει σε αυτές τις προκλήσεις».

Το «τιμολόγιο» χρεών έρχεται να προστεθεί στις λεπτομέρειες μιας «καταστροφικής» συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με την Άνγκελα Μέρκελ νωρίτερα τον Μάρτιο, που χαρακτηρίσθηκε από την άρνηση του Τραμπ να σφίξει μπροστά στις κάμερες το χέρι της ομολόγου του.

Μια μέρα μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε σχετικά: «Παρά τα όσα μπορεί να έχετε ακούσει από τα ψευδή ΜΜΕ, είχα μια εξαιρετική συνάντηση με την Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ».

«Παρ 'όλα αυτά, η Γερμανία οφείλει τεράστια ποσά χρημάτων στο ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και πρέπει να καταβληθούν για την ισχυρή και πολύ ακριβή προστασία που παρέχεται στη Γερμανία!».

Despite what you have heard from the FAKE NEWS, I had a GREAT meeting with German Chancellor Angela Merkel. Nevertheless, Germany owes.....

...vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany!