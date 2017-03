Αποκάλυψη «βόμβα» από Τούρκο δημοσιογράφο: Τι ετοιμάζουν Τούρκοι πράκτορες στην Ελλάδα

Μεγάλη ανησυχία αλλά και σοβαρό ζήτημα εθνικής ασφάλειας εγείρει η καταγγελία γνωστού Τούρκου δημοσιογράφου και πρώην διευθυντή της της εφημερίδας ΖΑΜΑΝ, για αυξημένη δράση ανδρών των τουρκικών Μυστικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Ο Αμπντουλάχ Μποζκούρτ σε ανάρτησή του στο twitter επικαλείται πηγές που διαθέτει στην Τουρκία σύμφωνα με τις οποίες οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας (ΜΙΤ) έχουν κλιμακώσει τις επιχειρήσεις τους στην Ελλάδα.

Ο Μποζκούρτ, ο οποίος διατηρούσε πολύ καλές πηγές στην τουρκική αστυνομία και στο δικαστικό σώμα, αναφέρει τα εξής: «Οι πηγές μου αναφέρουν ότι οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες έχουν κλιμακώσει τις κεκαλυμμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αυξάνοντας και τον αριθμό των επιχειρησιακών. Σχεδιάζεται κάποια συνωμοσία;».

Δείτε το tweet του Τούρκου δημοσιογράφου:

My sources are telling me #Turkey intel has escalated clandestine ops in #Greece, raising the number of operatives. Plotting something?