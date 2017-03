Ενεργοποιήθηκε το Brexit: Ο Βρετανός πρέσβης παρέδωσε την επιστολή στον Ντόναλντ Τουσκ (Pics+Vids)

Οι βασικές ημερομηνίες της διαδικασίας του Brexit

Η ενεργοποίηση

Τετάρτη 29 Μαρτίου – Ο Βρετανός πρέσβης στην ΕΕ Τιμ Μπάροου προσήλθε στο κτήριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την βρετανική πρεσβεία που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση προκειμένου να επιδώσει την υπογεγραμμένη από την Μέι επιστολή που ενημερώνει για την αποχώρηση της χώρας από την Ένωση. Την ίδια στιγμή στο Λονδίνο, η Τερέζα Μέι μιλά για την ιστορική αυτή στιγμή ενώπιον του βρετανικού κοινοβουλίου.

After nine months the UK has delivered. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) March 29, 2017

(Δείτε την ομιλία της Τερέζα Μέι live από το βρετανικό κοινοβούλιο)

Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, η επιστολή, που απευθύνεται στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, αποπειράται να προσφέρει ένα θετικό τόνο για τις συνομιλίες και, στις πολυάριθμες σελίδες της, ανακεφαλαιώνει τους 12 στόχους που έθεσε η Μέι σε ομιλία της στις 17 Ιανουαρίου.

Σύνοδος, κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις

Παρασκευή 31 Μαρτίου – Εντός 48 ωρών, ο Τουσκ θα αποστείλει στα 27 άλλα κράτη-μέλη το προσχέδιο με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαπραγμάτευση. Θα παρουσιάσει επιγραμματικά τις απόψεις του στη Μάλτα, όπου από σήμερα, Τετάρτη (29/4), αναμένεται να συμμετάσχει σε συνέδριο των ηγετών της κεντροδεξιάς. Οι απεσταλμένοι των 27 στις Βρυξέλλες – Coreper- συναντώνται στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν το προσχέδιο του Τουσκ.

11 Απριλίου – Οι σύμβουλοι των κυβερνήσεων της ΕΕ – Σέρπα- από τα 27 κράτη-μέλη αναμένεται να συναντηθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές. Αναμένεται να συναντηθούν και πάλι στις 24 Απριλίου για περαιτέρω αναθεωρήσεις.

27 Απριλίου – Οι υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 27 – Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων – συναντώνται στο Λουξεμβούργο για να προετοιμάσουν τη σύνοδο των 27.

Σάββατο 29 Απριλίου – Οι 27 ηγέτες της ΕΕ συναντώνται στις Βρυξέλλες για να συμφωνήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές και να εξουσιοδοτήσουν τον Μισέλ Μπαρνιέ ως βασικό διαπραγματευτή.

Τρίτη 2 Μαΐου – Μετά την αργία της Πρωτομαγιάς, ο Μπαρνιέ πιθανόν θα αποστείλει στο Συμβούλιο τις προτάσεις του για το πώς θα πρέπει να δομηθούν οι συνομιλίες, ζητώντας την έγκριση των κυβερνήσεων.

Οδηγίες

Μάιος – Θα συγκληθεί το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, χωρίς τη Βρετανία για μια ακόμα φορά, προκειμένου να συμφωνηθούν οι νομικές «διαπραγματευτικές οδηγίες» που θα δεσμεύουν τον Μπαρνιέ και την ομάδα του. Η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου έχει προγραμματιστεί για τις 16 Μαΐου αλλά θα μπορούσε να συνεδριάσει σε οποιαδήποτε ημερομηνία.

1/ No Bregrets (so far): the vast majority of people still think the way they voted at #EUref was correct https://t.co/JovdJwbpMf pic.twitter.com/Wc5RfRNUM2 — YouGov (@YouGov) March 29, 2017

Κατ' ιδίαν

Οι Βρετανοί διαπραγματευτές με επικεφαλής τον υπουργό για το Brexit Ντέιβιντ Ντέιβις θα καθήσουν στο τραπέζι των συνομιλιών με την ΕΕ. Αυτό ίσως συμβεί λίγο μετά τη σύνοδο της ΕΕ στις 29 Απριλίου. Οι διαπραγματεύσεις επί του συνόλου των θεμάτων θα πρέπει να περιμένουν μέχρι οι κυβερνήσεις της ΕΕ να προσυπογράψουν τις οδηγίες αλλά και οι δύο πλευρές μπορούν να κερδίσουν χρόνο συμφωνώντας σε διαδικαστικά ζητήματα – ποιος θα συναντηθεί με ποιον και πού, σε ποια γλώσσα κλπ – μόλις δοθεί η σχετική εντολή στον Μπαρνιέ. Μόλις οι κυβερνήσεις των 27 έχουν προσυπογράψει τις οδηγίες, οι διαπραγματευτικές ομάδες θα ξεκινήσουν τις συνομιλίες.

3/ 48% of people are confident in Theresa May’s ability to negotiate a good deal with the EU, whilst 39% are not https://t.co/JovdJwbpMf pic.twitter.com/wMuhGizgqQ — YouGov (@YouGov) March 29, 2017

Η συμφωνία για το «διαζύγιο»

Δεκέμβριος 2017: Οι Βρυξέλλες θέλουν μια βασική συμφωνία για τη Συνθήκη Αποχώρησης έως το τέλος του έτους. Βασικά θέματα: οι εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις της Βρετανίας, η αντιμετώπιση των Βρετανών που ζουν σε χώρες της ΕΕ και των Ευρωπαίων που ζουν στη Βρετανία, οι εκκρεμείς νομικές υποθέσεις στην ΕΕ, οι νέοι κανονισμοί για τα σύνορα.

Μετάβαση στη μελλοντική σχέση

2018 – Η Μέι θέλει να διαπραγματευθεί μια συνολική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Λίγοι είναι αυτοί που θεωρούν ότι τα δύο χρόνια επαρκούν για μια συμφωνία και οι Βρυξέλλες θέλουν να καθυστερήσει η έναρξη των συνομιλιών έως ότου υπάρξει μια συμφωνία για το διαζύγιο. Ωστόσο, το Λονδίνο και κάποια κράτη-μέλη της ΕΕ ίσως πιέσουν για παράλληλες συνομιλίες για το εμπόριο.