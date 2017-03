Αυτή είναι η νέα Λάρα Κροφτ – Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες από την ταινία Lara Croft and the Temple

Η ηθοποιός Αλίσια Βικάντερ έχει ταυτιστεί με δραματικούς ρόλους στις ταινίες «Τhe Danish Girl» (Το κορίτσι από τη Δανία) και «The Light Between Oceans» (Το φως ανάμεσα στους ωκεανούς). Τώρα όμως, θα προβάλλει μία εντελώς διαφορετική πλευρά της στην επερχόμενη ταινία της σειράς «Τomb Raider». Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα της ταινίας «Lara Croft and the Temple of Osiris» δημοσιεύτηκαν πρόσφατα.