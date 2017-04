Καταγγελίες για νοθεία και επεισόδια στις προεδρικές εκλογές στον Ισημερινό

«Θα υπερασπιστούμε τη βούληση του λαού του Ισημερινού απέναντι σε υπόνοιες για νοθεία που έχει στόχο να εγκαθιδρύσει μια κυβέρνηση που θα είναι, ήδη από τώρα, παράνομη», δήλωσε στον Τύπο ο Λάσο, που λαμβάνει το 48,93 % των ψήφων έναντι 51,07% του σοσιαλιστή Λενίν Μορένο, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα από την καταμέτρηση του 94,20% των ψηφοδελτίων.

Λίγο μετά τις δηλώσεις του Λάσο χιλιάδες οπαδοί του βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουνε επεισόδια και συγκρούσεις με δυνάμεις της αστυνομίας.

I cordially invite Lasso to leave Ecuador within 30 days (with or without his tax haven millions) https://t.co/8tORJgltQl #AssangeSILassoNO pic.twitter.com/Pbf5Bf3UrL