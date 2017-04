Η εκπληκτική συλλογή της NASA με αδημοσίευτες φωτογραφίες της σελήνης (pics)

Τις 225 φωτογραφίες του βιβλίου που έχει τίτλο «Apollo VII – XVII: A collection of photographs taken by NASA’s Apollo program astronauts 1968 – 1972», επέλεξαν οι Simon Phillipson, Joel Meter, Delano Steenmeijer, Floris Heyne.

Η εκπληκτική συλλογή των φωτογραφιών προσφέρει μια νέα προοπτική για τις διαστημικές πτήσεις.

Η NASA πρόσφατα παρουσίασε μια νέα ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με φωτογραφίες από το πρόγραμμα Apollo. Το αρχείο περιέχει πάνω από 10.000 φωτογραφίες που ανοίγουν ένα «παράθυρο» στη «χρυσή εποχή» της εξερεύνησης του διαστήματος από τις ΗΠΑ. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τους αστροναύτες του Apollo κατά τη διάρκεια της αποστολής τους στο φεγγάρι πριν από περίπου τέσσερις δεκαετίες.

Οι εικόνες προέρχονται από τα επίσημα αρχεία και σκαναρίστηκαν σε ανάλυση 1,800dpi από τις πρωτότυπες που είχε η NASA. Το αρχείο περιλαμβάνει εκπληκτικές εικόνες της Γης και της Σελήνης αλλά και καρέ από το εσωτερικό και το προσωπικό του διαστημοπλοίου από τις αποστολές του Apollo 7 έως 17, συμπεριλαμβανομένων και των θρυλικών εικόνων από την πρώτη προσσελήνωση.

