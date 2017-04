Φρίκη στη Συρία: Βομβάρδισαν την Ιντλίμπ με χημικά - 58 νεκροί (ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

Σύμφωνα με οργάνωση που επικαλείται ιατρικές πηγές, οι άνθρωποι πέθαναν από ασφυξία, ενώ ήδη το γύρο του Διαδικτύου κάνουν συγκλονιστικές εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας.

Την ίδια στιγμή πάντως, το τηλεοπτικό δίκτυο Orient News ανέφερε πως οι τραυματίες ξεπερνούν τους 200, πολλοί από τους οποίους έχουν οδηγηθεί στα νοσοκομεία, με συμπτώματα ασφυξίας από αέρια χλωρίου.

Οι εικόνες σοκάρουν: Εθελοντές χρησιμοποιούν μάνικες νερού για να ξεπλύνουν τους τραυματίες, ενώ διακρίνονται άνθρωποι να βγάζουν αφρούς από το στόμα τους.

Προσοχή: Οι εικόνες που ακολουθούν είναι ιδιαίτερα σκληρές

Ceasefire? What Ceasefire? The horrific sight of injured children in Syria today.

Donate at https://t.co/S6LXaTXGUw@One_NationUK pic.twitter.com/8ckPknaArf — Dr Shajul Islam (@DrShajulIslam) January 12, 2017

MASSACRE !#Idlib #KhanShaykhun was hit by several air strikes containing chemical gas

At least 43 civilians have been massacred #warcrime pic.twitter.com/CYb6pnhP5q — Dr Kerem Kınık (@drkerem) April 4, 2017

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στοιχεία για την ταυτότητα του τοξικού αερίου. Ωστόσο, πολλοί γιατροί των τοπικών νοσοκομείων που άρχισαν να υποδέχονται κατά δεκάδες τα θύματα, ανέφεραν ότι δεν αποκλείεται πίσω από τη μαζική δολοφονία να κρύβεται το θανατηφόρο νευροπαραλυτικό αέριο Σαρίν (Sarin). Άλλοι, υποστήριξαν πως για τις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκαν βαρέλια – βόμβες με αέριο χλωρίου.

Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς λένε ξεκάθαρα πως η συγκεκριμένη επίθεση συνιστά έγκλημα πολέμου.