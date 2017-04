«Ρίχνει» το γάντι στον Ντοναλντ Τραμπ ο Κιμ Γιονγκ Ουν: Εκτόξευσε πύραυλο πριν τη συνάντηση κορυφής

Η εκτόξευση έγινε από τη Σίνπο, μια πόλη με λιμάνι, και ο πύραυλος κάλυψε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το νοτιοκορεάτικο ΓΕΕΘΑ. Στη Σίνπο βρίσκεται επίσης και μια βάση υποβρυχίων.

Η εκτόξευση έλαβε χώρα μια μέρα πριν την έναρξη της συνάντησης κορυφής μεταξύ του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Φλόριντα, όπου οι συνομιλίες για την άσκηση πίεσης στη Βόρεια Κορέα να τερματίσει την ανάπτυξη όπλων της θα αποτελέσουν το επίκεντρο των συζητήσεων.

Secretary Tillerson: The United States has spoken enough about North Korea. We have no further comment. https://t.co/ccVPjWTWdX