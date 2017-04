Επίθεση Στοκχόλμη: Εικόνες τρόμου από το σημείο της επίθεσης (pics-vid)

Άνθρωποι που τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν και αίματα στους δρόμους είναι το σκηνικό τρόμου στον πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στην οδό Drottninggatan.

Η Σουηδική αστυνομία αντιμετωπίζει το συμβάν ως τρομοκρατική επίθεση, ενώ οι πληροφορίες που διαρρέουν είναι μέχρι στιγμής περιορισμένες.

