Συναγερμός στη Νορβηγία: Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός – Ο δράστης σκόπευε να ανατινάξει το Όσλο

«Φαίνεται αυτή η συσκευή να είχε τη δυνατότητα πρόκλησης περιορισμένης ζημιάς. . . περιμένουμε τώρα τις απαραίτητες περαιτέρω έρευνες», ανέφερε η αστυνομία αργότερα.

MORE: Blast appeared to be more powerful than expected in case of an ordinary detonation - #Oslo police https://t.co/uRZzadScxW pic.twitter.com/QrFjr9MFe9