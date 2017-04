Ματωμένη Κυριακή των Βαΐων: Βρέθηκε τρίτη βόμβα σε εκκλησία στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου

«Μαύρη Κυριακή» αναδεικνύεται για την Αίγυπτο η σημερινή Κυριακή των Βαΐων, μία από τις σημαντικότερες χριστιανικές εορτές στην Αίγυπτο, όπου συγκεντρώνει εκατομμύρια πιστούς σε όλη τη χώρα.



Νέα έκρηξη σημειώθηκε στην Αίγυπτο, αυτή τη φορά στον προαύλιο χώρο της Κοπτικής εκκλησίας του Αγίου Μάρκου στην Αλεξάνδρεια με αποτελέσμα να βρουν το θάνατο τουλάχιστον 11 άνθρωποι και ναι τραυματισθούν 31 ακόμη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.

After Tanta, another explosion in #Alexandria #Egypt targeted the Pope of Coptic Christians during #PalmSunday mass

2 killed, 21 injured pic.twitter.com/9A5VTXYlxU