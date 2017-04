Μεξικό: Έξι νεκροί και 20 τραυματίες από κατάρρευση πάρκινγκ

Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι στα συντρίμμια του εργοταξίου, στο δυτικό τμήμα της μεξικανικής πρωτεύουσας, δήλωσε ο Ραούλ Εσκιβέλ, επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης, μιλώντας σε μεξικανικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Βίντεο και φωτογραφίες που μετέδωσαν μεξικανικά ΜΜΕ εικονίζουν πυροσβέστες και τραυματιοφορείς να ανασύρουν παγιδευμένους εργαζόμενους από τα συντρίμμια, κάτω από τεράστιες πλάκες από μπετόν.

Δεν είναι ακόμη γνωστό τι προκάλεσε την υποχώρηση των πλακών.

