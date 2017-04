Τραγωδία σε δημοτικό σχολείο στην Καλιφόρνια: Ένοπλος εισέβαλε σε σχολική αίθουσα και άνοιξε πυρ

Ένας τρίτος μαθητής έχει τραυματιστεί από τα πυρά του ενόπλου μέσα σε σχολική αίθουσα ειδικής αγωγής.



Σύμφωνα με τις αρχές ο ένοπλος είχε ποινικό μητρώο καθώς είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί οπλοκατοχής.

#BREAKING San Bernardino school spokeswoman says 1 of 4 shot in classroom was teacher. https://t.co/frni4l1aY3 pic.twitter.com/CwntJB0kB3 — WPEC CBS12 News (@CBS12) April 10, 2017

Suspect in shooting identified as Cedric Anderson, age 53, resident of Riverside, CA. pic.twitter.com/H9YYQZvZud — San Bernardino PD (@SanBernardinoPD) April 10, 2017

Σύμφωνα με την αστυνομία οι μαθητές δεν ήταν στόχος του ενόπλου στο χθεσινό βίαιο επεισόδιο, που σημειώθηκε περίπου 12 χιλιόμετρα από το σημείο όπου ένα ζευγάρι ριζοσπαστικοποιημένων μουσουλμάνων είχε δολοφονήσει 14 ανθρώπους τον Δεκέμβριο του 2015.

We believe this to be a murder suicide. Happened in a class room. Two students have been transported to the hospital. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) April 10, 2017

Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there's no further threat. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) April 10, 2017

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης αναγνωρίστηκε και ήταν ο Σέντρικ Άντερσον, 53 ετών, ενώ η εκπαιδευτικός ήταν η σύζυγός του, η 53χρονη Κάρεν Ελέιν Σμιθ. Το ζευγάρι βρισκόταν εν διαστάσει εδώ και έναν ή ενάμισι μήνα.

Patricia Brown waits to pick up her daughter at North Park Elementary in San Bernardino where there was an active shooter pic.twitter.com/baqvwhelIf — Rick Sforza (@RickSforza) April 10, 2017

Οι τρεις μαθητές βρίσκονταν όρθιοι πίσω από την Σμιθ, σύμφωνα με την αστυνομία. Ένα παιδί 8 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ένας 9χρονος συμμαθητής του χειρουργήθηκε και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Κανένα από τα παιδιά δεν είχε κάποια σχέση με το θύμα ή τον θύτη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι εργαζόμενοι στο σχολείο καλωσόρισαν τον Άντερσον, που είπε πως επισκεπτόταν το σχολείο για «να αφήσει κάτι στη γυναίκα του» και κράτησε κρυμμένο το όπλο του ώσπου το ύψωσε και άνοιξε πυρ εναντίον της δασκάλας μέσα στην τάξη.

BREAKING: Students hold hands while evacuating North Park Elem, in #SanBernardino after apparent murder-suicide on campus. 2 students hurt pic.twitter.com/zvuALVuk6F — Val Gratias (@valeriegratias) April 10, 2017

Το επεισόδιο προστέθηκε στα δεκάδες κρούσματα ένοπλης βίας μέσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που καταγράφονται στις ΗΠΑ κάθε χρόνο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ, Russia Today