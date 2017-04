Συγκινητικές στιγμές στο γήπεδο της Ντόρτμουντ (vid)

Οι οπαδοί της Μονακό, οι οποίοι ήταν ήδη στο γήπεδο, άρχισαν να τραγουδούν το όνομα της αντίπαλης ομάδας, προκαλώντας συγκίνηση στους Γερμανούς αλλά και σε όλο τον φίλαθλο κόσμο.

Από την άλλη πλευρά μόλις έγινε γνωστή η αναβολή του αγώνα για την Τετάρτη, οι Γερμανοί σε ελάχιστο χρόνο ανακοίνωσαν ότι προσφέρουν κατάλυμα στους Γάλλους οι οποίοι θα αναγκαστούν να διανυκτερεύσουν στο Ντόρτμουντ και μάλιστα δημιουργήθηκε και ειδικό hashtag για την ενημέρωσή τους.

Δείτε το βίντεο!

#Monaco fans chanting '#Dortmund' in support of the explosion tonight. pic.twitter.com/r7IvJhYHh5 #ManUtd