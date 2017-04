Σάλος στις ΗΠΑ με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Σπάισερ για τη σύγκριση Άσαντ - Χίτλερ (Vid)

«Με κάθε ειλικρίνεια, έκανα κατά λάθος ένα απρεπές και αναίσθητο σχόλιο για το ζήτημα του Ολοκαυτώματος (...) Δεν χωράει καμιά σύγκριση», είπε ο Σπάισερ στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια της χθεσινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων. «Για αυτό, ζητώ συγγνώμη. Ήταν ένα λάθος».

"Not even Hitler used chemical weapons" - Sean Spicer, who thinks Zyklon B was aromatherapy. — John Fugelsang (@JohnFugelsang) April 11, 2017

Η επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Νάνσι Πελόσι, υποστήριξε νωρίτερα πως ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου θα έπρεπε να έχει ήδη απολυθεί.

«Ο Σον Σπάισερ πρέπει να απολυθεί, και ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) πρέπει αμέσως να αποκηρύξει τις δηλώσεις του εκπροσώπου του», ανέφερε η Πελόσι σε μια ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα. «Είτε (ο Σπάισερ) μιλάει εξ ονόματος του προέδρου, ή ο πρόεδρος δεν θα έπρεπε να τον είχε προσλάβει», πρόσθεσε η ίδια.

Όταν ένας δημοσιογράφος κάλεσε τον Σπάισερ να δώσει διευκρινίσεις, ο εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας είπε ότι «όταν μιλάμε για το αέριο σαρίν», ο Χίτλερ «δεν χρησιμοποίησε το αέριο εναντίον του ίδιου του λαού με τον τρόπο που το κάνει ο Άσαντ».

Οι ναζί εξόντωσαν περίπου έξι εκατομμύρια ανθρώπους στο Ολοκαύτωμα, πολλούς με τη χρήση χημικών στους θαλάμους αερίων. Οργανώσεις στις ΗΠΑ κατηγόρησαν απερίφραστα τον εκπρόσωπο της αμερικανικής προεδρίας ότι υποβαθμίζει τα εγκλήματα του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος του Χίτλερ.

Never thought I would say this, but Sean Spicer should go back to talking about crowd size at the inauguration. https://t.co/D2JZLuypiw — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) April 11, 2017

«Ο Σον Σπάισερ δεν έχει πλέον την ακεραιότητα να υπηρετεί ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να τον απολύσει αμέσως», τόνισε ο Στίβεν Γκόλντσταϊν, εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Άννας Φρανκ για τον Αμοιβαίο Σεβασμό.

Sean Spicer put more than a foot in his mouth when he said "Not even Hitler gassed his own people." With around six million exceptions! — Laurence Tribe (@tribelaw) April 11, 2017

Το Μουσείο του Ολοκαυτώματος, χωρίς να αναφερθεί άμεσα στα σχόλια του Σπάισερ, ανήρτησε λίγη ώρα μετά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο Twitter το οποίο περιέχει σπαρακτικές εικόνες με τα πτώματα που ανακάλυψαν οι αμερικανικές δυνάμεις όταν κατέλαβαν το στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπούχενβαλντ.

new pinned tweet pic.twitter.com/fxNs0Zzkk6 — Tom Tomorrow (@tomtomorrow) April 11, 2017

Η ανάρτηση αναπαράχθηκε από χίλιους και πλέον άλλους χρήστες του ιστότοπου, πολλοί εκ των οποίων αναφέρθηκαν ρητά στα σχόλια του Σπάισερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters