Πανικός στο Λος Άντζελες με φλεγόμενη «σφαίρα» στον ουρανό (pics+vid)

Οι περισσότεροι από τους κατοίκους του Λος Αντζελες και του Σαν Ντιέγκο κατέγραψαν την φλεγόμενη αυτή σφαίρα με τα κινητά τους τηλέφωνα και ξεκίνησαν να ανεβάζουν τις εικόνες και τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, οι τοπικές Αρχές φρόντισαν να τους ενημερώσουν πως επρόκειτο για έναν φλεγόμενο μετεωρίτη που έπεφτε στη γη.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στη Gallery του Newsbomb.gr

Δείτε το βίντεο!

That was a rad little flash in the sky to end band practice, San Diego. #meteor pic.twitter.com/ktSmpA2C0i