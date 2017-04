Συρία: Λουτρό αίματος από βομβαρδισμό σε κομβόι λεωφορείων - Δεκάδες νεκροί (pics+vid)

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από βομβιστή καμικάζι σε κομβόι λεωφορείων που περίμεναν να εισέλθουν στο Χαλέπι.

Ο βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο, μεταδίδουν ΜΜΕ προσκείμενα στη συριακή κυβέρνηση.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στη Gallery του Newsbomb.gr

Δείτε τα βίντεο! (Προσοχή σκληρές εικόνες)

VIDEO (GRAPHIC): Aftermath of the bombing which targeted civilian evacuees from Fuaa & Kefraya, #Syria - @Dalatrmpic.twitter.com/Zzwhbrz2Xy