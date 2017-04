Δημοψήφισμα Τουρκία: Τα... παρατράγουδα της κάλπης

Έκπληκτοι όσοι ψήφιζαν είδαν ένα ζευγάρι που πριν πάει να παντρευτεί πέρασε από την κάλπη και μάλιτα δήλωσαν ότι δεν θα ψηφίσουν το ίδιο!

Επίσης αίσθηση προκάλεσε μια 97χρονη γιαγιά που πήγε υποβασταζόμενη να ψηφίσει αλλά και ένα ζευγάρι που πήρε το γάτο του βόλτα στο παραβάν!

Δείτε τα στιγμιότυπα από το twitter!