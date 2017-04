Δημοψήφισμα Τουρκία: Η αντιπολίτευση καταγγέλλει νοθεία - Δείτε απίστευτα ντοκουμέντα (vid+pics)

Ο Μπουλέντ Τεζτζάν, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος CHP κατήγγειλε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN-Türk «παράβαση», μετά την απόφαση της Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής (YSK) να θεωρήσει έγκυρα τα ψηφοδέλτια που δεν έφεραν την επίσημη σφραγίδα.

Την ίδια ώρα, το φιλοκουρδικό Κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών HDP γνωστοποίησε στο Twitter ότι θα ζητήσει την επανακαμέτρηση των ψήφων που προήλθαν από τα «δύο τρίτα» των καλπών.

Να σημειωθεί ότι το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιου έκανε δεκτά ψηφοδέλτια που ήταν χωρίς σφραγίδα ως έγκυρες ψήφους. Για το γεγονός εξέδωσε μάλιστα ανακοίνωση.

Εν τω μεταξύ μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υπέρ του Ταγίπ Ερντογάν τα social media πήραν φωτιά

Μεταξύ των κραυγαλέων περιστατικών είναι αυτή που κοινοτάρχης κρατά οδεύοντας στο παραβάν 5 φακέλους με ψηφοδέλτια. Ένστολοι με τα όπλα ψηφίζουν...

Tο Turkey Untold δε δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν παρατυπίε όπως η μαζική παραγωγή ψηφοδελτίων υπέρ του «ναι»....

PHOTO: Armed security forces photographed inside the polling station in Gürpınar district of Van. pic.twitter.com/TCcPHDoqxw — Turkey Untold (@TurkeyUntold) April 16, 2017

Video allegedly shows mass stamping of YES votes in a polling station in Eyyubiye village of Urfa, South-East Turkey. pic.twitter.com/6nQcdDqwVK — Turkey Untold (@TurkeyUntold) April 16, 2017

VIDEO: In Çatbaşı village of Muş, mukhtar (village head) comes out of the voting cabin with five envelopes. #TurkeyReferendum pic.twitter.com/iXHz4gEJ2U — Turkey Untold (@TurkeyUntold) April 16, 2017

Babamın arkadaşının bizzat çektiği video! pic.twitter.com/gSvoEH7UXu — zeynepnaz (@ZCabbara) April 16, 2017

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ