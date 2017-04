Δημοψήφισμα Τουρκία: Τηγάνια και κατσαρόλες εναντίον Ερντογάν! (videos)

Κάτοικοι σε αρκετές συνοικίες της Κωνσταντινούπολης βγήκαν απόψε στα παράθυρα των κτιρίων τους κι άρχισαν να χτυπάνε κατσαρόλες και τηγάνια ως ένδειξη διαμαρτυρίας, την ώρα που ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωνε την επικράτηση του «ναι» στο δημοψήφισμα που διεξήχθη σήμερα.

Οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν σε τουλάχιστον 4 συνοικίες της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Pots and pans are now also heard in #Kadıköy #Turkeyreferendum #tyrkiaval pic.twitter.com/kXjJbuFAZp