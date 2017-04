Πρόωρες εκλογές Βρετανία: Οργή στη Σκωτία για την απόφαση της Τερέζα Μέι

«(Οι Συντηρητικοί) βλέπουν μια ευκαιρία να οδηγήσουν τη Βρετανία προς τα δεξιά, να εξαναγκάσουν ένα σκληρό Brexit και να επιβάλουν βαθύτερες περικοπές (στις δημόσιες δαπάνες). Ας υψώσουμε το ανάστημά μας για τη Σκωτία», έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό της στο twitter η κ. Στέρτζον.

The Tories see a chance to move the UK to the right, force through a hard Brexit and impose deeper cuts. Let's stand up for Scotland. #GE17