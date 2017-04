Χτύπησαν κοντά σε ελληνορθόδοξο μοναστήρι στο Σινά οι τζιχαντιστές - Ο ISIS ανέλαβε την ευθύνη

Η επίθεση έγινε σε σημείο ελέγχου 800 περίπου μέτρα από την είσοδο του μοναστηριού, που αποτελεί έναν από τους πιό σημαντικούς χριστιανικούς τόπους λατρείας παγκοσμίως.

Οι μοναχοί του ελληνορθόδοξου μοναστηριού της Αγίας Αικατερίνης του Σινά και όλοι οι προσκυνητές είναι ασφαλείς.

‘Amaq Reports IS’ Responsibility for Attack Near St. Catherine’s Monastery in South Sinai https://t.co/b3D6GUnWAG