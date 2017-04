Βρετανία: Στη Βουλή των Κοινοτήτων κρίνεται σήμερα η απόφαση της Τερέζα Μέι για πρόωρες εκλογές

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η λίρα υποχώρησε μετά την ανακοίνωση της κ. Μέι για πρόωρες εκλογές.

Ενδεικτικά, η στερλίνα σημείωσε λίγο μετά το διάγγελμα πτώση κατά 0,3% στα 1,2528 δολάρια, έχοντας νωρίτερα ανέλθει στο 1,2615 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδό της από τις 27 Μαρτίου.

Δείτε παρακάτω το χαρακτηριστικό tweet με το πού βρίσκεται πλέον η βρετανική λίρα

Το διάγγελμα της Βρετανίδας πρωθυπουργού και η ανακοίνωση για πρόωρες εκλογές προκάλεσε σοκ στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το Γενικό Δείκτη FTSE - 100 στη χρηματαγορά του Λονδίνου να καταγράφει λίγο πριν τις 15:30 το μεσημέρι της Τρίτης απώλειες κατά 1,90%, διαμορφούμενος περίπου στις 7.195 μονάδες.

"NOT ANOTHER ONE!"



Watch Brenda's reaction when I tell her that the PM wants a General Election. Safe to say, she's not impressed.#Bristol pic.twitter.com/IYEdGBryyZ