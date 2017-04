Τα αεροσκάφος (πτήση BA94) ταξίδευε από Μόντρεαλ προς Λονδίνο όταν απέστειλε το σήμα κινδύνου.





Οπως έγινε αργότερα γνωστό το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικώς με ασφάλεια στο αγγλικό αεροδρόμιο Χίθροου.

Earlier this morning a BA dreamliner flight from Montreal to London declared emergency- flew in Wrexham airspace. Has landed safe in London.