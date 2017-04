Πανικός στην «καρδιά» του Παρισιού: Άνδρας με μαχαίρι εισέβαλε σε σιδηροδρομικό σταθμό (vid+pics)

Στη θέα του δράστη προκλήθηκε πανικός, ωστόσο, χάρη στην άμεση επέμβαση των Αρχών, ο δράστης εξουδετερώθηκε και συνελήφθη.

#France #Paris Gare du Nord St evacuated as man is arrested after allegdly approaching police w/knife pic.twitter.com/RkwEc8mMyL Via @deadboooo