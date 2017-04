Το tweet του Αμερικανού προέδρου δεν εξέπληξε καθώς έχει δηλώσει ότι στηρίζει την Λέπεν. Συγκεκριμένα ο Αμερικάνος Πρόεδρος έγραψε: «Πολύ ενδιαφέρουσα εκλογική αναμέτρηση στη Γαλλία».

Very interesting election currently taking place in France.

