Ισχυρή έκρηξη στο αεροδρόμιο της Δαμασκού

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, Πέμπτη 27 Απριλίου, όπως ενημέρωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει την έδρα του στη Βρετανία.

Η αιτία που προκάλεσε την έκρηξη δεν έχει προσδιοριστεί.

Σύμφωνα πάντως με το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς, το οποίο επικαλείται πηγές από τους Σύριους αντάρτες, σημειώθηκαν πολλαπλές πυραυλικές επιθέσεις σε αποθήκη πυρομαχικών που βρίσκεται σε στρατιωτική βάση κοντά στο αεροδρόμιο της συριακής πρωτεύουσας.

BREAKING: #Damascus Airport rocked by series of blasts – reports https://t.co/tzjcPEAV6r pic.twitter.com/yW4HxPN8MT

#HappeningNow #BREAKING #Damascus air port under fire tonight. Multiple explosions are rocking the air port where many fighter jets are. pic.twitter.com/ZJMtaOfPnb